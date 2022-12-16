Аналітики ISW пояснили, чому Росія не зможе захопити Київ у разі повторного наступу

Росія втратила велику кількість зброї і не змогла досягти панування у повітрі

Навіть якщо російські війська знову спробують піти на Київ з території Білорусі, вкрай малоймовірно, що вони зможуть захопити місто.

Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти впевнені, що повторний російський наступ на Київ також не буде успішним для агресорів.

У ISW нагадали, що російська армія, яка вдерлась в Україну, не змогла закріпити свої успіхи після стрімкого просування на початку вторгнення та вже втратили понад 70 тис. квадратних кілометрів територій.

Тепер російські війська зосередили сили, щоб просунутись в районі Бахмута, але попри великі втрати вони відвойовують по 100-200 метрів на день.

Також Росія не змогла досягти панування у повітрі і втратила велику кількість свого арсеналу та високоточної зброї.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія може розпочати нову хвилю наступу вже в лютому після підготовки мобілізованих окупантів.

Крім того, ми раніше інформували, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що Росія накопичує людей і зброю для нового наступу.

Читайте також: