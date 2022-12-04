Аналітики ISW пояснили, навіщо Шойгу зістручався з Лукашенком

Також Шойгу зустрівся зі своїм білоруським колегою Віктором Хреніним

Голова Міністерства оборони РФ Сергій Шойгу їздив до білоруського диктатора Олександра Лукашенка, щоб натиснути на нього у питанні підтримки війни проти України.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти пишуть, що у Мінську російський міністр провів перемовини з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком та головою Міністерства оборони Білорусі Віктором Хреніним.

"Міністри оборони Росії та Білорусі зустрілися в Мінську, щоб, ймовірно, ще більше зміцнити двосторонні зв’язки у сфері безпеки між Росією та Білоруссю", - зазначають аналітики.

Експерти пишуть, що ймовірно, Шойгу намагався тиснути на Білорусь, щоб вона продовжила підтримку наступальної кампанії Росії в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на зустрічі з Шойгу Лукашенко заявив про готовність Заходу “воювати до останнього українця і останнього поляка”.

Крім того, ми раніше інформували, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував зустріч міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

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