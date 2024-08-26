Аналітики ISW пояснили, звідки РФ перекидає війська у Курську область

Російське командування перекидає військових у Курську область з менш пріоритетних ділянок для фронту. Зокрема на Курщині були помічені підрозділи, які раніше були на Харківському та Сіверськом напрямках, а також в районі Часового Яру.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики спостерігали за боями 810-ї морської піхотної бригади, 155-ї морської піхотної бригади та 11-ї бригади ПДВ у Курській області, а також знайшли докази того, що Росія перекинула на Курщину підрозділи 56-го полку ПДВ з району Роботине, що на заході Запорізької області.

Експерти заявили, що наразі не відомо чи брав у бойових діях участь 51-й полк ПДВ, але той факт, що командир 51-го полку ПДВ доповідав Путіну разом з командирами інших частин, які нещодавно передислокували свої підрозділи до Курської області, дозволяє припустити, що підрозділи 51-го полку ПДВ, ймовірно, також передислокувалися в цей район. Його перекинули до Курської області з Сіверського напрямку разом з іншими підрозділами 106-ї дивізії ПДВ.

Крім того, Росія передислокувала підрозділи 810-ї та 155-ї морських піхотних бригад з лінії фронту на півночі Харківської області та, ймовірно, передислокувала підрозділи 11-ї бригади ПДВ з району Часового Яру.

Командування РФ чинить опір передислокації сил з пріоритетного Покровського напрямку в Донецькій області і, ймовірно, продовжить перекидати сили з менш пріоритетних в інших частинах театру воєнних дій для оборони в Курській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ взяли під контроль ще два населених пункти у Курській області.

Крім того, ми також інформували, що аналітик пояснив, чому Путін ігнорує ситуацію в Курській області.

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