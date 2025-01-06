Аналітики ISW проаналізували наступальні операції ЗСУ на Курщині

Водночас повідомляється, що було зафіксовано просування ворога на південний схід від Суджі.

Сили оборони України відновили наступальні операції у Курській області 5 січня. Вони мають тактичні успіхи, хоча також зафіксовані просування росіян.

Про це йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

Російські джерела повідомляють, що ЗСУ провели кілька механізованих атак чисельністю приблизно в роту на напрямку Бердин-Новосотницький (північний схід від Суджі). Всі атаки були проведені в три хвилі з використанням бронетехніки чисельністю приблизно в батальйон.

Крім того, українські військові активізували наступальні операції в районі Леонідового і провели посилену механізовану атаку чисельністю у взвод біля Пушкарного (на схід від Суджі).

Локаційні дані вказують на те, що сили ЗСУ просунулися в полях на південний захід і південь від Бердіна і увійшли в південну частину населеного пункту.

Російські джерела повідомляють, що станом на 5 січня сили ЗСУ займали Черкаське Порічне, Мартинівку і Михайлівку, також ЗСУ увійшли до населеного пункту Новосотницький (трохи на схід від Бердіна), і просунулися в полях на захід від Ямського Степу (безпосередньо на північний захід від Бердіна) і на захід від Нової Сорочини (на північ від Суджі і на північний захід від Бердіна).

Крім того, сили ЗСУ проводили наступальні операції в районі Нікопольського та Олександрівки і на північ від Руської Коноплі (на схід від Суджі) в напрямку Пушкарного.

Джерела у РФ стверджують, що нові наступальні операції ЗСУ можуть бути відволікаючим маневром і наразі важко говорити про те, чи будуть ці наступальні операції частиною основних зусиль.

Водночас повідомляється, що було зафіксовано просування ворога на південний схід від Суджі. Зокрема геолокаційні дані вказують, що війська РФ просунулися в західній і південній частині Махнівки (трохи на південний схід від Суджі).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Курську пролунали гучні вибухи під час атаки дронів.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ активізували наступальні дії на Курщині.

Читайте також: