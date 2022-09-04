Аналітики назвали першочергову мету контрнаступу ЗСУ на півдні

Метою контрнаступу ЗСУ на півдні в першу чергу є не повернення захоплених територій.

Йдеться про деградацію російської армії.

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

В Інституті зазначають, що слова Олексія Арестовича збігаються з їхніми висновками щодо контрнаступу. Там вважають, що контрнаступ не призведе до швидкого повернення окупованих територій, але ЗСУ прагнуть порушити всі логістичні вузли окупантів, що призведе до скорочення їхнього військового потенціалу.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українські військові на півдні руйнують логістику противника, знищують системи ППО, склади з паливом та боєприпасами.

"Швидких перемог не буде. Спочатку була взята стратегія на системне перемелювання путінської армії. Вона довга, тому роботи є багато. Зберігайте витримку, товариші", — сказав Арестович.

Нагадаємо, Збройні сили України 29 серпня почали масштабний контрнаступ на Херсонщині. Про подробиці цієї операції в Києві поки що воліють мовчати, а Росія натомість запевняє, що відбила усі атаки. На деяких ділянках українським військовим вдалося пробити першу лінію оборони росіян. Цьому передував тривалий обстріл мостів через Дніпро і Інгулець, а також розташувань і тилових баз противника.

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