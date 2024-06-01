Аналітики назвали площу України, захоплену росіянами від 2024 року

ЗСУ стримують ворога, щоб він не просувався далі.

Російська армія від початку 2024 року окупувала близько 752 квадратних кілометри української території.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Попри на те, що на початку травня 2024 року російські війська досягли значних успіхів на півночі Харківської області, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов сильно переоцінив російські наступи в Україні від початку 2024 року.

З його слів, у період від 1 січня 2024 року до 29 квітня 2024 року російська армія окупувала 880 квадратних кілометрів. Однак у ISW виявили докази, які підтверджують, що російські війська захопили лише приблизно 752 квадратних кілометрів 2024 року.

Нагадаємо, російські війська захопили близько 60% міста Красногорівка Донецької області. Ситуація для українських військ там вкрай важка.

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