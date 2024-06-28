Аналітики назвали ще одну гарячу точку на Харківщині: де є небезпека наступу

Днями російська диверсійно-розвідувальна група здійснила штурм кордону на Золочівському напрямку, що на північному заході від міста Харків. Втім, окупаційні війська не почали наступальних дій у цьому районі

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики з посиланням на Генштаб України повідомляє, що ЗСУ відбили штурм росіян поблизу села Сотницький Козачок, що на північному заході від Золочева. Крім того, зауважують в ISW, речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що російська ДРГ перейшла на територію України поблизу прикордонного населеного пункту.

Тим часом один російський мілблогер стверджував, мовляв, окупанти досліджують українську оборону в цьому районі, а напад, ймовірно, є частиною російських зусиль створити оперативну неоднозначність уздовж міжнародної прикордонної зони на північному сході України.

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський 26 травня заявив, що російські війська готуються до нових наступальних дій і зосереджують угруповання невстановленого розміру біля кордону з Україною за 90 кілометрів на північний захід від міста Харків. Це може дозволити російським військам розпочати наступальні дії на південь у районі Золочева або на захід у Сумську область.

"Ця оперативна неоднозначність є частиною зусиль Росії щодо подальшого фіксування та перетягування українських сил уздовж більш широкого фронту на півночі Харківської області", - наголосили в ISW.

Як повідомляли в українському ГУР, росіяни почали частіше здаватися у полон на Харківському напрямку. Там російське командування відправляє загарбників на "м'ясні штурми".

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