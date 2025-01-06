Аналітики повідомили, на скільки просунулися ЗСУ під час нового наступу на Курщині

Ймовірно, українські військові пройшли два населені пункти в Росії.
Протягом першого дня нового нового наступу в Курській області на території РФ українські Збройні сили могли пройти з боями 2,7 км.
Про це повідомив OSINT-аналітик з псевдонімом Def Mon.
У своїй публікації Def Mon послався на геолоковані кадри, які оприлюднили росЗМІ. В опублікованому ролику йшлося про те, що армія РФ "відбивала атаки ЗСУ в Курській області". Також на кадрах можна побачити бойові дії на схід від хутора Бердин і на заході селища Новосотницький. Ці населені пункти розташовані поруч.
Разом з тим Def Mon зазначив: поки невідомо, чи вдалося українським військових закріпитися на нових позиціях у Курській області.
Своєю чергою, карта аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 5 січня свідчить про те, що ЗСУ просунулися в південній частині Бердина і дійшли до дороги, яка з'єднує його з Новосотницьким.
Нагадаємо, 5 січня стало відомо, що ЗСУ розпочали новий наступ в Курській області. Військовий експерт Іван Ступак наголошує: важливо бути реалістами в очікуваннях, оскільки сили українських військових на цьому напрямку є обмеженими.