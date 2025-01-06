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Аналітики повідомили, на скільки просунулися ЗСУ під час нового наступу на Курщині

Аналітики повідомили, на скільки просунулися ЗСУ під час нового наступу на Курщині

ЗСУ. / Фото: Associated Press

Ймовірно, українські військові пройшли два населені пункти в Росії.

Протягом першого дня нового нового наступу в Курській області на території РФ українські Збройні сили могли пройти з боями 2,7 км.

Про це повідомив OSINT-аналітик з псевдонімом Def Mon.

У своїй публікації Def Mon послався на геолоковані кадри, які оприлюднили росЗМІ. В опублікованому ролику йшлося про те, що армія РФ "відбивала атаки ЗСУ в Курській області". Також на кадрах можна побачити бойові дії на схід від хутора Бердин і на заході селища Новосотницький. Ці населені пункти розташовані поруч.

Разом з тим Def Mon зазначив: поки невідомо, чи вдалося українським військових закріпитися на нових позиціях у Курській області.

Курщина.Інфографіка: x.com/DefMon3 / ©
Курщина.Інфографіка: x.com/DefMon3
Курщина. Інфографіка: x.com/DefMon3 / ©
Курщина. Інфографіка: x.com/DefMon3

Своєю чергою, карта аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 5 січня свідчить про те, що ЗСУ просунулися в південній частині Бердина і дійшли до дороги, яка з'єднує його з Новосотницьким.

Нагадаємо, 5 січня стало відомо, що ЗСУ розпочали новий наступ в Курській області. Військовий експерт Іван Ступак наголошує: важливо бути реалістами в очікуваннях, оскільки сили українських військових на цьому напрямку є обмеженими.

Росіяни такого не чекали! ЗСУ проводять механізовані атаки на Курщині! 

Росіяни такого не чекали! ЗСУ проводять механізовані атаки на Курщині! 

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