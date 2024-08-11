Аналітики повідомили про захоплення ще одного села на Сході України: перші подробиці

Російські війська, ймовірно, захопили село Невельське під Покровськом. Також окупанти просунулися поблизу Кремінної, на Торецькому і Донецькому напрямках.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

За даними експертів, російські війська просунулися поблизу Кремінної і 10 серпня продовжили наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Крім того, вони нещодавно незначно просунулися на Торецькому напрямку та продовжували наступальні операції в цьому районі 9 і 10 серпня.

"Ймовірно, російські війська захопили Невельське (на південний схід від Покровська)", - йдеться у звіті.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 серпня, показують, що російські війська просунулися в південно-східній та північно-східній частинах Костянтинівки, а також у полях на південний схід від Водяного.

Раніше стало відомо, що окупанти захопили Сергіївку – село Андріївської сільської громади Краматорського району Донецької області.

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