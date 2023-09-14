Аналітики розповіли, на яких територіях українські війська досягнули успіху і де тривають бої

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни ISW.

Як повідомляється, просунулися поблизу Бахмута на тлі продовження контрнаступальних операцій на обох ділянках фронту 13 вересня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, показують, що українські сили досягли обмежених успіхів на південь від Роботиного (12 км на південь від Оріхова) на заході Запорізька область.

Генштаб України 13 вересня повідомив, що українські сили досягли неуточнених часткових успіхів біля Роботиного, а також біля Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута) на бахмутському напрямку.

Повідомляється, що 13 вересня українські сили здійснили наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли жодних заявлених чи підтверджених успіхів. Один російський військовий блогер стверджував, що на околицях Куп’янська тривають бої – ймовірно, йдеться про район Синьківки та Петропавлівки – і що українські війська контратакують з флангів населеного пункту, щоб уникнути російського оточення.

ISW не спостерігав візуальних доказів просування Росії настільки близько до Куп’янська, щоб викликати занепокоєння України щодо оточення. Російські джерела, зокрема Міноборони РФ, 12 і 13 вересня стверджували, що українські війська здійснили невдалі атаки поблизу Ямполівки (17 км на захід від Кремінної), Торського (14 км на захід від Кремінної), Діброви (7 км на південний захід від Кремінної) та Серебрянського лісу.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив про фантастичні втрати України під час контрнаступу - "пів тисячі танків та 18 тисяч бронемашин".

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