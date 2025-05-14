Аналітик пояснив, чому не буде ніякої «літньої наступальної операції» Росії

Війна в Україні / © Associated Press

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Російська армія наразі проводить стратегічну наступальну операцію, яка почалась ще у 2024 році, тому літом не буде ніякого окремого наступу ворога.

Про це в етері Еспресо заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук.

Він нагадав, що росіяни в кінці 2024 року говорили, що їм вдалося перехопити ініціативу у війні, тому на 2025 рік вони запланували собі перемогу у війні.

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«Багато говорять про міфічний літній наступ російської армії, що противник робить на це ставку. Але влітку якогось окремого наступу ворожих військ не буде. У росіян триває стратегічна наступальна операція. Якщо подивитися на грудень минулого року, то 16 грудня в Москві відбулася розширена колегія міністерства оборони РФ, на якій військові звітували про результати року, що минув, та плани на майбутній рік. На цій колегії і Путін, і міністр оборони Бєлоусов повторювали про те, що у 2024 році росіяни перехопили ініціативу в українців, тобто їм вдалося переломити хід війни, відповідно, завдання у 2025 році — „завершити розгром противника, досягнути цілей СВО та завершити війну перемогою“, — прокоментував Павло Лакійчук.

Він зазначив, що Росія почала стратегічну наступальну операцію ще у 2024 році і вона зараз вона триває. Ворог веде наступальні операції під Покровськом, Токмаком, Торецьком, Часовим Яром, на Лиманському напрямку і все це повʼязане між собою, оскільки єдина стратегічна операція з захоплення північно-західної частини Донбасу, де ключ — Покровськ. Він пояснив, що з півночі ворог має намір відсікти Сіверський виступ, на південному сході вони скорочують лінію фронту, щоб вивільнити резерви для наступу.

«Однак стратегічна наступальна операція такого масштабу максимум планується і триває три місяці. Перша задача — прорив оборони, на який закладається від декількох тижнів до місяця. Після прориву оборони резерви виходять на оперативний простір. Успішною стратегічною операцією росіян можна вважати їхній наступ у лютому 2022 року на півдні. А у 2024 та 2025 роках противнику подібного не вдалося зробити. ЗСУ стійко тримають оборону. А ті ворожі частини та з’єднання, які призначені для прориву оборони, стираються, просуваючись по 100 метрів. А другі ешелони окупантів, замість того щоб після прориву виходити на оперативний простір, разом із першими намагаються прориватися. Але проблема в тому, що вони не можуть здійснити прорив. Відповідно, у противника стає все менше резервів», — резюмував військовий експерт.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відповів, чи може Росія скористатися 30-денним перемир’ям для підготовки нового наступу.

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Ми раніше інформували, що голова благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут заявив, що російська армія суне в наступ на трьох напрямках: Сумщині, Харківщині та Дніпропетровщині.