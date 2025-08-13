ТСН у соціальних мережах

Аналітики DeepState повідомили про ситуацію на фронті протягом минулої доби

Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.

Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Протягом минулої доби українські військові зачистили околиці Степногірська, що у Запорізькій області.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що ворог просунувся у Никанорівці, Щербинівці та поблизу Петрівки, що у Донецькій області.

«Сили Оборони України зачистили околиці Степногірська. Ворог просунувся у Никанорівці, Щербинівці та поблизу Петрівки», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виділив додаткові сили і засоби на Покровський напрямок.

Крім того, ми інформували, що Перший корпус Національної гвардії України «Азов» повідомив, що кілька днів тому зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку.

