РФ мріє захопити якомога більше території / © Associated Press

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Росія продовжує демонструвати широкі територіальні амбіції щодо України, які виходять далеко за межі чотирьох вже незаконно анексованих областей.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

За даними експертів, Кремль має намір анексувати щонайменше ще п’ять українських областей, зокрема Дніпропетровську, Сумську, Харківську, Одеську, Миколаївську. Ці плани обговорюються в Кремлі попри те, що Росія досі не має повного контролю навіть над тими регіонами, які формально були оголошені анексованими 2022 року, зокрема йдеться про Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

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«Публічні заяви російських посадовців продовжують демонструвати, що Росія має ширші територіальні цілі в Україні, окрім чотирьох областей, які Росія незаконно оголосила анексованими», — йдеться у звіті ISW.

Одним із ключових свідчень таких амбіцій стала заява очільника комітету Держдуми РФ з питань оборони Андрія Картаполова.

31 травня він публічно заявив, що Україна ризикує втратити великі обласні центри, якщо не погодиться на «мирне врегулювання». Йшлося про Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків, Одесу та Миколаїв.

«Заяви Картаполова демонструють, що Росія продовжує розраховувати на затяжну війну, в межах якої поступове просування на полі бою може згодом трансформуватися у політичні досягнення. Володимир Путін і надалі діє в „теорії повзучої перемоги“, яка передбачає окупацію українських територій малими кроками, без різких проривів, але з поступовим зміщенням лінії фронту», — додали аналітики.

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Раніше есперти повідомили, що Росія не має сил захопити Суми, але може спробувати це зробити. За словами представників РФ, контроль над цим містом нібито дозволив би запобігти ударам української артилерії та дронів по території Росії.