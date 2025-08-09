Передача Донбасу Росії зруйнує стратегічну оборону України - ISW

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Передача Росії всіх територій Донецької та Луганської областей в обмін на припинення бойових дій, за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), дозволила б окупаційним військам уникнути багаторічних боїв за ключові міста Донбасу та змусила б Україну відмовитися від стратегічного оборонного рубежу, який формувався з 2014 року.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

ISW аналізує повідомлення про ймовірні умови російського диктатора Володимира Путіна для досягнення перемир’я, серед яких — визнання контролю РФ над Кримом та Донбасом. Експерти нагадують, що саме на сході України розташований так званий «пояс фортець», який уже понад десятиліття є головною перешкодою для реалізації територіальних планів Кремля.

Цей оборонний бар’єр простягається приблизно на 50 км уздовж траси H-20 (Костянтинівка — Слов’янськ) і включає чотири великі міста та низку менших населених пунктів. Північну ділянку утворюють Слов’янськ і Краматорськ — ключові логістичні центри ЗСУ. Південна частина складається з Дружківки, Олексієво-Дружківки та Костянтинівки.

Будівництво оборонних позицій у цих районах почалося після звільнення їх від проросійських формувань навесні 2014 року. Відтоді Україна системно укріплювала ці міста, інвестуючи значні ресурси. Провал штурму Слов’янська в 2022 році та нинішні труднощі російських військ лише підтверджують ефективність цього рубежу.

Нині РФ намагається охопити «пояс фортець» із південного заходу, однак його захоплення може затягнутися на роки і потребуватиме великих втрат. Саме тому, зазначає ISW, Путін прагне отримати цю територію шляхом переговорів, адже швидке взяття силою наразі неможливе.

Втрата цього оборонного поясу відкрила б російським військам шлях до Дніпропетровської області, де відсутні настільки потужні укріплення. Україні довелося б терміново зводити нову оборонну лінію вздовж кордонів Харківської та Дніпропетровської областей, причому місцевість там гірше підходить для захисту. Це потребувало б масштабних інвестицій та часу.

Крім того, просування ворога на 82 км на захід створило б сприятливі умови для подальшого наступу на сусідні райони двох областей. ISW попереджає: навіть якщо перемир’я буде досягнуто, російські війська майже напевно порушать його і відновлять бойові дії, якщо угода не передбачатиме дієвих механізмів контролю та гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що наразі бачить шанс для укладення мирної угоди між Україною та Російською Федерацією.

15 серпня в американському штаті Аляска планується зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна, підтверджена Кремлем. За даними The Wall Street Journal, Путін висунув вимоги: відведення українських військ із Донецької області, «замороження» фронту, збереження контролю РФ над Луганськом і Кримом.

Axios повідомляє, що США, Україна та Європа готують спільну позицію, побоюючись, що Трамп може погодитися на план Кремля без врахування інтересів Києва та союзників.