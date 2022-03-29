"Аналогічні статті 5 НАТО": Чалий розповів про гарантії безпеки, які вимагає Україна

У договорі нічого не повинно заперечувати право України на вступ до ЄС.

Договір про гарантії безпеки – це можливий дипломатичний формат закінчення війни. Це можливість відновити дипломатичними засобами територіальну цілісність і безпеку України.

Про це заявив Олександр Чалий під час брифінгу після переговорів з Росією 29 березня.

"Головна умова – чіткі юридичні зобов’язуючі гарантії безпеки України, які за своїм змістом, за своєю формою повинні бути аналогічні статті 5 НАТО. Тобто, якщо Україна буде об’єктом будь-якої агресії, чи будь-якого військового нападу, чи будь-якої військової операції, ми в праві протягом трьох діб вимагати негайних консультацій. Якщо ці консультації не призведуть до дипломатичного рішення проблеми, то країни-гаранти повинні надати нам військову допомогу, озброєння і навіть включаєм таке положення як закриття повітряного простору над Україною. Зробити все можливе, щоб відновити безпеку України, і це є ключовою нашою вимогою. Якщо нам вдасться закріпити ці ключові положення, а для нас це найбільш принципова вимога, то Україна буде в позиції фактично зафіксувати свій сьогоднішній статус позаблокової і без’ядерної держави у формі постійного нейтралітету, що історично вже зафіксовано в нашій декларації про суверенітет, яка була прийнята 16 липня 1990 року", – сказав він.

Чалий додав: "Під такими гарантіями, які фактично дорівнюють статті 5 НАТО, ми, як це вимагає Конституція України, не будемо розміщувати на нашій території іноземні військові бази, військові контингенти та вступати у військо-політичні союзи. Проведення військових навчань на нашій території матиме місце зі згоди країн-гарантів. Але принципова позиція – ніщо у договорі не буде заперечувати право України на вступ до ЄС, по-друге, країни-гаранти беруть на себе зобов’язання сприяти цим процесам".

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що питання статусу окупованих територій Луганської та Донецької областей обговорюватимуть Зеленський і Путін.

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