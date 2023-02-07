"Аналогів немає": Міноборони РФ придумало "форму нового покоління" - утеплені гумові чоботи

Окупаційне Міністерство оборони Росії вигадало чергове "аналогів немає" - військову форму "нового покоління", до якої також видаватимуть утеплені гумові чоботи.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди з посиланням на свої джерела.

Пропагандисти пишуть, що нібито російським окупантам, які вбивають українців, розробили нову форму. Її зовнішній вигляд нічим не відрізнятиметься від попереднього, проте буде "покращено якість швів, тканин і утеплювачів".

Також загарбниками видаватимуть різні типи форм, залежно від сезону. Ще одне покращення від окупаційного Міністерства оборони - окупантам видадуть утеплені гумові чоботи. Де шитимуть форму, "аналогів якої немає", не повідомляють.

Нагадаємо, у Міноборони України показали "надсучасне" озброєння російських військових, яким вони хотіли захистити Херсонський міст від українських атак HIMARS.

Також у Донецькій області в районі міста Вугледар помічені солдати зі 155-ї бригади морської піхоти РФ, які мародерили та вчиняли воєнні злочини проти мирних жителів Бучі й Ірпеня. Десятеро окупантів із цієї бригади здалися в полон.

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