"Аналогів справді немає": Жданов розповів про унікальний український підводний човен "Кронос"

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що українська приватна компанія розробила унікальний підводний човен "Кронос", який справді є дуже ефективним.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Підводний човен "Кронос" є електричним, потужність двигуна 1200 кіловат. Екіпаж човна - 3 людини, він може вміщувати 11 осіб. "Кронос" може працювати у безпілотному режимі, він доволі швидкісний та малопомітний для радарів та сонарів. Він може нести торпеди та ракети. А може бути і розвідувальний. Його у Дубаї презентувала українська приватна компанія, там він зацікавив представників Саудівської Аравії. На виставку вона прийшла своїм ходом. На мій погляд - це шедевр, аналогів якому справді у світі немає", - сказав Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, що Україна не має змоги модифікувати зенітні ракетні комплекси С-300 і використовувати їх для завдання ударів, а не лише для захисту неба.

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