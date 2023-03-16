"Аналогів справді немає": Жданов розповів про унікальний український підводний човен "Кронос"

Жданов вважає, що такий човен може підсилити обороноздатність України.
Військовий експерт Олег Жданов розповів, що українська приватна компанія розробила унікальний підводний човен "Кронос", який справді є дуже ефективним.
Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.
"Підводний човен "Кронос" є електричним, потужність двигуна 1200 кіловат. Екіпаж човна - 3 людини, він може вміщувати 11 осіб. "Кронос" може працювати у безпілотному режимі, він доволі швидкісний та малопомітний для радарів та сонарів. Він може нести торпеди та ракети. А може бути і розвідувальний. Його у Дубаї презентувала українська приватна компанія, там він зацікавив представників Саудівської Аравії. На виставку вона прийшла своїм ходом. На мій погляд - це шедевр, аналогів якому справді у світі немає", - сказав Жданов.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, що Україна не має змоги модифікувати зенітні ракетні комплекси С-300 і використовувати їх для завдання ударів, а не лише для захисту неба.
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