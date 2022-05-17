"Аналогов нет": росіяни притягли гармату з музею на в'їзд до окупованого Херсона (відео)

Російські окупанти притягли гармату з музею на в'їзд до Херсона і поставили її біля блокпоста.
Експонат потрапив на відео, яке виклала місцева мешканка Анастасія Дудінова у TikTok.
За словами жінки, 14 травня вона виїхала з Херсона до села Хорли в Херсонській області. Дорогою вона знімала, що відбувається на окупованій росіянами території.
Українців розсмішило "новітнє озброєння" росіян. "А де лицарські обладунки?", "Щяс буде їхати кінна кавалерія", "Всьо, остання крапля, я їх боюсь", "Аналогов нет", - написали в Мережі.
У коментарях виникла суперечка між чоловіками. Один стверджує, що ця гармата на цьому місці стояла і раніше. Однак, за словами іншого, гармата стоїть на дошках. "Тобто її туди привезли і поставили", - заперечив чоловік.
"Вона на європіддоні. Ще роклу до неї і буде САУ", - пожартував інший.
Нагадаємо, російські окупанти із тимчасово захопленого Мелітополя Запорізької області вкрали колекцію скіфського золота.
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