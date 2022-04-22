"Аналоговнет": російські крилаті ракети оснащені електронікою 60-х років минулого століття (фото)

Російські крилаті ракети, якими РФ атакує українські місті з початку повномасштабного вторгнення, оснащені електронікою розробленою в 60-х роках минулого століття.

Про це 22 квітня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, ракети типу Х-101 виготовлялися з 1999 до 2013 рік. Російські ЗМІ повідомляли про них як про гордість новітньої високоточної російської зброї.

Щоправда, результат застосування окупантами ракет Х-101 під час бойових дій в Україні спростував заявлену ефективність. Електронна компонентна база виявилася дуже далекою від сучасної.

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Проведений українськими експертами аналіз систем наведення та навігації крилатих ракет типу Х-55, а також їх модифікацій Х-555 та Х-101 засвідчив, що “сучасні” блоки наведення розроблені у 1960-1970 рр. та випускалися “Воронезьким заводом радіодеталей”, “Мінським заводом “Інтеграл” та іншими підприємствами радянського союзу.

Також у “новітніх” ракетах використовується навігаційна система “ПГИ-2М”. Розроблена в 1977 році.

Більшість випущених територією України ракет Х-101 так і не вразили намічені цілі.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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