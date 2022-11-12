"Аналоговнєт": ексголова "Роскосмосу" наобіцяв найсучаснішу зброю окупантам на Донбасі

Ексголова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін переконує окупантів, що найближчими місяцями їм на війну проти України почне надходити найсучасніше російське озброєння, яке нібито забезпечить перемогу.

Про це він заявив російським засобам масової пропаганди.

Зокрема, Рогозін побіжно констатував, що ЗСУ застосовують на полі бою найсучасніше озброєння.

"Тут і луганчани, і донецькі наші воїни, звичайно, чекають збільшення об’єму постачання російського оборонно-промислового комплексу. Вкрай не вистачає іноді найсучасніших зразків, про які в мене є серйозне уявлення. Треба цю зміну впроваджувати. Треба тут, на полі бою, застосовувати найсучасніші технології, так само, які це робить наш противник", – сказав ексочільник "Роскосмосу".

"Я знаю, що ми довго запрягаємо, але швидко поїдемо", – додав він і висловив наївне сподівання, що протягом найближчих місяців ОПК Росії "поставить ті системи і зброю, які дозволять здобути перемогу".

"Треба просто цей період розкачки витримати. Я думаю, ми витримаємо", – зробив надто оптимістичний прогноз Рогозін.

Зауважимо, нещодавно Рогозіна помітили на Донбасі. Він сказав, що керує групою військових радників "Царські вовки", яка підтримує бойовиків "ДНР" і "ЛНР".

Реальна ситуація з озброєнням в РФ

Нагадаємо, аналіз розвідки США свідчить, що запроваджені проти Росії санкції різко обмежили її здатність поповнювати запаси боєприпасів для війни проти України.

В кінці жовтня ЗМІ повідомили, що Росія може купувати через треті країни холодильники і пральні машини заради чипів до військової техніки. Адже їх країні-агресорці дуже бракує через ті ж таки санкції.

Російська армія в найближчі пів року зіткнеться з повною відсутністю важкої техніки. Такий прогноз зробив військовий експерт Роман Світан.

Видання The New York Times повідомило, що через війну проти Україну Росія втратить статус експортера зброї у світі.

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