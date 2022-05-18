Анатоліч про те, як вони з родиною тікали від бойових дій: "Мої діти бачили трупи"

Анатоліч про те, як вони з родиною тікали від бойових дій: "Мої діти бачили трупи"

Ведучий Анатолій Анатоліч розповів, де їх з родиною заскочила війна і коли вони вирішили тікати з місця бойових дій.

За словами дружини ведучого, PR-директорки Юлії Яцечко (Юла), вона прокинулася 24 лютого від гучних вибухів, які почула за вікном. Будинок родини розташований у Київській області, у місті Вишгород. Слідом прокинулася донька подружжя. Юлія сказала дівчинці, що це гілка впала на дах. Втім за декілька хвилин пролунав ще один вибух.

Перші три дні родина провела у підвалі свого будинку. Та на четвертий день, коли Юля спілкувалася з сусідами на вулиці, за парканом вони почули стрілянину:

"Почалася стрілянина за нашим парканом, стрілянина диверсантів. Чоловіки, що стояли поруч, позабігали у свої будинки і через секунду вибігли з автоматами. Я так злякалася, бо довкола ходять діти. Ми стрибнули у машину за п'ять хвилин. Тому що закінчується наше котеджне містечко та починається потужна тероборона Нових Петрівців", – розповіла Юла у програмі "Зірковий шлях".

Анатолій Анатоліч з родиною / Фото: instagram.com/yulattt

Подружжя зізналося, що їхні доньки Лола та Аліса бачили трупи:

"Коли ми виїжджали з дому, ми навіть не знали, куди їхати. Ми поїхали чомусь до абсолютно незнайомих людей – дідуся та бабусі однокласниці Лоли... Ми поїхали недалеко, Кагарлицький район, там ми провели майже місяць... Коли ми їхали, дівчатка бачили блокпости і навіть бачили трупи, на Оболоні було розбито диверсійну групу, трупи диверсантів, наші військові. Дівчата все це бачили, – розповів Анатолій Анатоліч.

Юла додала, що їхні доньки спочатку дуже гостро реагувати на гуркіт дверей, або якщо дощ: "Але для них найстрашніший момент, коли летить літак. І літак летить низько і він не білого кольору", - додала дружина Анатоліча.

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