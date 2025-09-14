Андрій Білецький на YES-2025: нам потрібна стратегія військово-промислового розвитку технологій та забезпечення

Реклама

«У 2022–2024 роках Україна домінувала в інноваціях: першою створила систему тотального дронового спостереження, важкий бомбардувальний дрон, пройшла революцію FPV та налагодила роботу дронів-перехоплювачів, інтегрованих із радарами. Усе це виникало знизу, як ініціативи підрозділів, якими ми пишалися медійно, але не масштабували на рівні держави. І от у 2025 році росія, яка йшла нашими слідами, вже випередила Україну за кількістю FPV-дронів, продовжує красти наші технологічні рішення та масштабувати їх. Саме тому нам потрібна стратегія військово-промислового розвитку технологій та забезпечення», — наголосив Андрій Білецький.

Про те, як росія крокує українськими стопами у розвитку технологій війни, про потребу чіткої стратегії технологічних проривів для утримання переваги та актуальні виклики для ЗСУ.