Андрій Бєдняков показав відео зруйнованого окупантами Маріуполя: "Рідного міста вже нема"

Ведучий розповів, що росіяни знищили майже все.

Український ведучий, уродженець Маріуполя Андрій Бєдняков, який нещодавно втратив маму, показав, який вигляд зараз має його рідне місто.

На сторінці в Instagram знаменитість оприлюднив відео, яке зняли мешканці. Люди з авто знімали вулиці блокадного Маріуполя та продемонстрували наслідки "руского міра". Зокрема, у ролику зазнімковано зруйнований Драматичний театр та іншу знищену інфраструктуру.

У дописі знаменитість розповів, що від 2014 року настрій маріупольців дуже змінився. Люди стали патріотичнішими, особливо молоде покоління. Проте російські солдати знищили майже все.

"Мого рідного міста вже нема. Від нього майже нічого не залишилося. Не було, мабуть, і години, щоб я не думав про Маріуполь. Людей прийшли "рятувати". Кинули своє "рятувальне коло" практично на все місто. Кинули його на Драмтеатр, мою школу, мій будинок, де я жив. Кинули на палац культури, де я працював. Кинули на стадіон, куди я приходив із батьками. Але попри все це, там залишилися воїни, які продовжують боротися за наше місто. За нашу землю і за нашу територію. Низький уклін кожному та кожній з вас! Я знаю, що ви це прочитаєте. Знайте: вся Україна молиться. Про вас знає весь світ! Я, як і мільйони українців, дуже чекаю на деблокаду. Допомогти виїхати людям та допомогти нашим воїнам. Тому що Маріуполь - це Україна", – написав ведучий.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Бєдняков повідомив про горе у його родині – не стало мами знаменитості. Коли російські війська окупували Маріуполь, мати і сестра Бєднякова опинилися заблокованими у місті. Він розповів, що від початку війни мама слабшала з кожним вибухом, жінка хворіла, проте, за словами Бєднякова, якби не війна, мама б ще жила.

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