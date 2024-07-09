Андрій Хливнюк на передовій помстився окупантам за цинічний обстріл дитячої лікарні "Охматдит"

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, помстився окупантам за обстріл дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

У своєму Instagram музикант, який воює на передовій, опублікував промовисте фото. На знімку артист, який був зображений у військовій формі, тримав у руках снаряд. На боєприпасі був промовистий напис "За "Охматдит". Загалом, цей снаряд полетить в окупантів, аби скоріше вигнати їх з українських земель.

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

У коментарях підписники підтримали Андрія Хливнюка. Користувачі зазначили, що сподіваються, аби снаряд досяг своєї цілі: "Нехай досягне своєї цілі", "нехай такий "подарунок" влучить прямо в ціль", "таких має летіти сотні за кожну краплю крові, за кожен дитячий зойк, за кожну материнську сльозу".

Андрій Хливнюк також звернувся до підписників. Він закликав всю злість конвертувати в допомогу ЗСУ, аби військові мали чим оборонятися та скоріше вигнали ворога з українських земель.

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Нагадаємо, у понеділок вранці, 8 липня, російські окупанти цинічно обстріляли ракетами дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. На жаль, є поранені та загиблі, серед яких діти. Українські знаменитості вже відреагували на цинічний злочин Росії та висловили свої співчуття всім постраждалим.

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