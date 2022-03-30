Андрій Хливнюк показав, який вигляд має його обличчя після обстрілу окупантів

Колона музиканта потрапила під мінометний обстріл.
Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який з початком повномасштабної війни вступив до тероборони, вийшов на зв'язок з фанами після обстрілу окупантами.
Як відомо, майже тиждень тому колона, у якій рухався музикант, потрапила під мінометний обстріл, у результаті чого Хливнюк отримав пошкодження обличчя.
Наразіартист перебуває у лікарні, почувається добре та рішуче налаштований після одужання повернутися на фронт. Про це він розповів фоловерам у сторіз своєї сторінки в Instagram:
"Так, справді, мене було поранено в обличчя, нашу колону обстріляли, але це дуже-дуже легке поранення. Я дуже швидко стану на ноги і повернуся в стрій. Бо, як бачите, майже набряклість минула", - сказав Хливнюк.
Читайте також: