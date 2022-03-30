Андрій Хливнюк показав, який вигляд має його обличчя після обстрілу окупантів

Андрій Хливнюк показав, який вигляд має його обличчя після обстрілу окупантів

Колона музиканта потрапила під мінометний обстріл.

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який з початком повномасштабної війни вступив до тероборони, вийшов на зв'язок з фанами після обстрілу окупантами.

Як відомо, майже тиждень тому колона, у якій рухався музикант, потрапила під мінометний обстріл, у результаті чого Хливнюк отримав пошкодження обличчя.

хливнюк отримав пораненнямайже тиждень тому під час обстрілу російськими окупантами / instagram.com/andriihorolski

Наразіартист перебуває у лікарні, почувається добре та рішуче налаштований після одужання повернутися на фронт. Про це він розповів фоловерам у сторіз своєї сторінки в Instagram:

"Так, справді, мене було поранено в обличчя, нашу колону обстріляли, але це дуже-дуже легке поранення. Я дуже швидко стану на ноги і повернуся в стрій. Бо, як бачите, майже набряклість минула", - сказав Хливнюк.

Музикант поступово одужує / instagram.com/andriihorolski

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