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Андрій Хливнюк показав, який вигляд має його обличчя після обстрілу окупантів

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Андрій Хливнюк показав, який вигляд має його обличчя після обстрілу окупантів

instagram.com/andriihorolski

Колона музиканта потрапила під мінометний обстріл.

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який з початком повномасштабної війни вступив до тероборони, вийшов на зв'язок з фанами після обстрілу окупантами.

Як відомо, майже тиждень тому колона, у якій рухався музикант, потрапила під мінометний обстріл, у результаті чого Хливнюк отримав пошкодження обличчя.

хливнюк отримав пораненнямайже тиждень тому під час обстрілу російськими окупантами / © instagram.com/andriihorolski
хливнюк отримав пораненнямайже тиждень тому під час обстрілу російськими окупантами / instagram.com/andriihorolski

Наразіартист перебуває у лікарні, почувається добре та рішуче налаштований після одужання повернутися на фронт. Про це він розповів фоловерам у сторіз своєї сторінки в Instagram:

"Так, справді, мене було поранено в обличчя, нашу колону обстріляли, але це дуже-дуже легке поранення. Я дуже швидко стану на ноги і повернуся в стрій. Бо, як бачите, майже набряклість минула", - сказав Хливнюк.

Музикант поступово одужує / © instagram.com/andriihorolski
Музикант поступово одужує / instagram.com/andriihorolski

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