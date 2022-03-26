Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл: артиста поранено в обличчя

На щастя, життю музиканта нічого не загрожує.

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який з початком війни вступив до тероборони, потрапив під мінометний обстріл.

Про це музикант розповів на своїй сторінці в Instagram. Хливнюк запостив кадри, на яких видно, що він отримав поранення в обличчя. На щастя, життю співака нічого не загрожує.

instagram.com/andriihorolski

instagram.com/andriihorolski

"Для моїх слухачів з Росії. Ось з такими нацистами ви воюєте, ідіоти. Нажаль, наша колона втратила два пікапи, але вірю, що наші волонтери з цим впораються", - написав Хливнюк.

instagram.com/andriihorolski

Зазначимо, що 25 березня, кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко отримав поранення під час виконання редакційного завдання на Чернігівщині. Там Андрій Цаплієнко готував матеріал про проведення гуманітарного коридору до Чернігова. Рашисти спершу запустили безпілотник, а через 15 хвилин обстріляли колону з цивільними, де також перебували іноземні журналісти та знімальна група ТСН, зі "Смерчів", артилерії 122-міліметрового калібру, міномета та танка. Обстріл тривав щонайменше півтори години.

Лікарі кажуть, що Андрію пощастило - уламок пройшов наскрізь, не зачепивши кісток.

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