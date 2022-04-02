Андрій Хливнюк повернувся до тероборони після поранення: "Живий, у строю"

Артист декілька днів був у лікарні.

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який нещодавно потрапив під мінометний обстріл та отримав поранення обличчя, вже повернувся до тероборони.

Так, артист, який декілька днів перебував у лікарні, знову взявся за зброю та став боронити столицю. Про це розповів журналіст Богдан Кутепов та розмістив фото зірки на своїй сторінці в Facebook. У кадрі Хливнюк постав у формі та із пластирем на щоці і синцем під оком.

Андрій Хливнюк / facebook.com/kutiepov

"Позивний Бумбокс. Живий, у строю. Хоча донедавна бойовий трьохсотий. Щасливчик", — написав Кутєпов.

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