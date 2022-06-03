Андрій Хливнюк вперше розповів, як потрапив під мінометний обстріл на війні: "Ми були в окопі"

Андрій Хливнюк вперше розповів, як потрапив під мінометний обстріл на війні: "Ми були в окопі"

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк від початку повномасштабного вторгнення Росії до України вступив до лав тероборони ЗСУ.

Наприкінці березня Андрій Хливнюк налякав прихильників, повідомивши, що він потрапив під мінометний обстріл. Музикант отримав серйозні поранення в обличчя.

Втім, більше жодних подробиць він не розповідав. У програмі "Зірковий шлях" Хливнюк вперше поділився, що саме тоді сталося. Артист пригадує, що російські війська їх обстріляли, коли вони розвантажували машини:

"Це було легке поранення, я був в свідомості, мене підшарнули, дістали цей шмат заліза, зашили і я трошки через цю хвилю ударну, я був, не знаю, скільки годин, трошки такий, веселий, матюкався. Ми були в одному окопі з моїм побратимом Скіфом і він запитав мене: "Куди?", я сказав: "Десь по*балу ". Він мене оглянув і наліпив мені…", - пригадав Хливнюк.

Фото: instagram.com/andriihorolski

Він додав, що тоді їхня колона тримала курс на Ірпінь:

"За відчуттями, ніби тобі легенько дали кулаком і збили тебе з ніг. Це все одно було в процесі падіння, бо ми застрибували в яму разом з БК. Орки дочекалися, поки ми зупинимося, щоб вести вогонь прицільно. Мабуть, висіла пташка. Колона йшла, йшла, зупинилася. Ми почали розвантажуватися, щоб відпустити машини і йти форсувати ту річечку, чи там була переправа, я не пам'ятаю. Ми повинні були перейти на інший бік, щоб зайти в Ірпінь. І хлопці таки зайшли, вони перегрупувалися, дочекалися слушної години і зайшли і зробили свою справу", - розповів Хливнюк.

Хливнюк одужав та повернувся на службу / Фото: instagram.com/andriihorolski

Фото: instagram.com/andriihorolski

Також виконавець додав, що за сценою не скучив, втім засумував за процесом створення пісень. Хливнюк висловив сподівання, що частково зможе повернутися до своєї прямої роботи і виступати, але й суміщати її з роботою у підрозділі.

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