Анджеліна Джолі показала уламок російської ракети: як він потрапив до голлівудської зірки

Анджеліна Джолі показала уламок російської ракети: як він потрапив до голлівудської зірки

Голлівудська акторка та спеціальна пані посол ООН у справах біженців Анджеліна Джолі, яка була у Львові, показала у своєму Instagram уламок російської ракети.

Американській зірці "подарунок" презентувала уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук. Уламок ракети їй дала 4-річна дівчинка Вікторія з Бородянки Київської області.

Про це Дар'я Герасимчук розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Я побачила дитину на вулиці біля будинку. Подарувала їй іграшку. Вона за п'ять хвилин до мене прибігла і каже: "Тьотя, у мене для тебе є подарунок - гарний камінчик". Її тато потім розказав, що це уламок ракети. Він відлетів від сусіднього будинку до їхнього. Дитина гралася цим уламком", - розповіла уповноважена президента.

За її словами, довго берегла такий "подарунок": провезла усіма країнами і показувала, якими "іграшками" граються українські діти війни.

"Це мій особистий подарунок, який був дуже важливим для мене. Я подарувала його пані Анджеліні. Я хочу, щоб вона могла показати - з якими недитячими іграшками граються зараз наші діти. Як ось такі гарні "камінчики" руйнують за секунду життя наших дітей", - наголосила Дар'я Герасимчук.

Дар`я Герасимчук про примусове вивезення дітей до Росії та їхні проблеми під час війни

Нагадаємо, декілька днів тому голлівудська зірка з'явилася на вулицях Львова. Візит актриси став несподіванкою для всіх. Зірку помітили в кав'ярні, зняли відео та виклали в Мережу.

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