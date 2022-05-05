Анджеліна Джолі показала уламок російської ракети: як він потрапив до голлівудської зірки

Голлівудська акторка та спеціальна пані посол ООН у справах біженців Анджеліна Джолі, яка була у Львові, показала у своєму Instagram уламок російської ракети.
Американській зірці "подарунок" презентувала уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук. Уламок ракети їй дала 4-річна дівчинка Вікторія з Бородянки Київської області.
Про це Дар'я Герасимчук розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1".
"Я побачила дитину на вулиці біля будинку. Подарувала їй іграшку. Вона за п'ять хвилин до мене прибігла і каже: "Тьотя, у мене для тебе є подарунок - гарний камінчик". Її тато потім розказав, що це уламок ракети. Він відлетів від сусіднього будинку до їхнього. Дитина гралася цим уламком", - розповіла уповноважена президента.
За її словами, довго берегла такий "подарунок": провезла усіма країнами і показувала, якими "іграшками" граються українські діти війни.
"Це мій особистий подарунок, який був дуже важливим для мене. Я подарувала його пані Анджеліні. Я хочу, щоб вона могла показати - з якими недитячими іграшками граються зараз наші діти. Як ось такі гарні "камінчики" руйнують за секунду життя наших дітей", - наголосила Дар'я Герасимчук.
Нагадаємо, декілька днів тому голлівудська зірка з'явилася на вулицях Львова. Візит актриси став несподіванкою для всіх. Зірку помітили в кав'ярні, зняли відео та виклали в Мережу.
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