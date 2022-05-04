Анджеліна Джолі показала уламок від російскої ракети: "Мені його дала маленька дівчинка у Львові"

Анджеліна Джолі показала уламок від російскої ракети: "Мені його дала маленька дівчинка у Львові"

Голлівудська акторка та спеціальна пані посол ООН у справах біженців Анджеліна Джолі декілька днів тому була у Львові.

Артиста поспілкувалася з переселенцями, які були вимушені покинути свої домівки через російську агресію.

Зокрема, Джолі зустрілася й з маленькими дітьми. Під час зустрічі маленька дівчинка дала акторці уламок від російської ракети.

"Коли я була у Львові декілька днів тому, мені показали "особливий камінь", знайдений маленькою дівчинкою. Маленька дівчинка, яка знайшла його, не зрозуміла, що камінь, яким вона гралася, насправді був уламком бомби", - написала акторка.

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Джолі зазначила, що їй боляче спостерігати за тим, як від війни страждають діти. Вона зустрілася й з тими, хто постраждав від російського удару у Краматорську. Актора зазначила, що у деяких дітлахів уламки від ракет лікарі не змогли дістати.

"У багатьох дітей, яких я зустріла після вибуху на вокзалі в Краматорську, нещодавно видаляли уламки, а це складний і болісний процес. Деякі уламки не змогли дістати, адже це могло зашкодити життєво важливим органам", - зазначила актора.

Джолі зазначила, Росія розв’язала жахливу війну, а діти не повинні від цього страждати.

Нагадаємо, декілька днів тому голлівудська зірка з'явилася на вулицях Львова. Візит актриси став несподіванкою для всіх. Зірку помітили в кав'ярні, зняли відео та виклали в Мережу.

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