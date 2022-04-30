Анджеліна Джолі поспілкувалася з українськими переселенцями на вокзалі – відео

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі, яка спричинила фурор своїм візитом до Львова в рамках допомоги українцям, поспілкувалася з переселенцями на вокзалі.

Пані посол ООН у справах біженців, яку заскочили в одній з кав'ярень відвідала львівський залізничний вокзал. Там акторка зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

Про це пише пресслужба "Укрзалізниці". До слова, побачити зірку на власні очі захотіло чимало людей.

Анджеліна Джолі / t.me/UkrzalInfo

Також радник очільника МВС Антон Геращенко оприлюднив у своєму Telegram відео, де видно, як Джолі тримає за руку чоловіка та спілкується з ним.

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі у римському шпиталі відвідала українських дітей-біженців. Там вона поспілкувалася з українським хлопчиком, котрий бореться з гострим лімфобластним лейкозом.

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