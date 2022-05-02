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Анджеліна Джолі у Бориславі та чергові "хлопки" у Бєлгороді: головні події ночі

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Анджеліна Джолі у Бориславі та чергові "хлопки" у Бєлгороді: головні події ночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних новин ночі 2 травня:

  1. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Росія готується перекинути на територію України близько десяти тисяч добровольців. Читати далі –>
  2. Голлівудська зірка Анджеліна Джолі після відвідин Львова завітала до міста Борислав (Львівська область). Там акторка побувала у навчально-реабілітаційному центрі "Гармонія". Читати далі –>
  3. Після евакуації росіяни поновили обстріли "Азовсталі": на заводі досі є сотні цивільних, зокрема діти. Читати далі –>
  4. У Бєлгородській області Росії знову повідомляють про вибухи. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив, що на території регіону пролунали "два сильні розриви". Читати далі –>
  5. Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров розповів, чи буде РФ "підганяти перемоги" в Україні до 9 травня. Читати далі –>

"Вдалося вивезти вже понад 100 цивільних", - Зеленський про евакуацію з "Азовсталі"

"Вдалося вивезти вже понад 100 цивільних", - Зеленський про евакуацію з "Азовсталі"

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