Анджеліна Джолі у Бориславі та чергові "хлопки" у Бєлгороді: головні події ночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних новин ночі 2 травня:
- Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Росія готується перекинути на територію України близько десяти тисяч добровольців. Читати далі –>
- Голлівудська зірка Анджеліна Джолі після відвідин Львова завітала до міста Борислав (Львівська область). Там акторка побувала у навчально-реабілітаційному центрі "Гармонія". Читати далі –>
- Після евакуації росіяни поновили обстріли "Азовсталі": на заводі досі є сотні цивільних, зокрема діти. Читати далі –>
- У Бєлгородській області Росії знову повідомляють про вибухи. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив, що на території регіону пролунали "два сильні розриви". Читати далі –>
- Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров розповів, чи буде РФ "підганяти перемоги" в Україні до 9 травня. Читати далі –>