Анджеліна Джолі у Бориславі та чергові "хлопки" у Бєлгороді: головні події ночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних новин ночі 2 травня:

"Вдалося вивезти вже понад 100 цивільних", - Зеленський про евакуацію з "Азовсталі"

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