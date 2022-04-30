Анджеліна Джолі у Львові: що відомо про візит зірки Голлівуду до України

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі у суботу, 30 квітня, приїхала до України.

Знаменитість відвідала Львів, де зараз перебуває чимало переселенців з "гарячих точок".

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися все, що відомо про візит Джолі.

Анджеліна Джолі – пані посол ООН у справах біженців від 2001 року. Так, знаменитість здійснювала поїздки для зустрічі з біженцями в Сьєрра-Леоне, Танзанії, Кот-д'Івуарі, Камбоджі, Пакистані, Намібії та Таїланді.

На початку війни Росії проти України Анджеліна однією з перших підтримала українців. Зірка закликала допомагати людям, які змушені тікати із країни. Також вона разом із колегами з ООН одразу почала займатися організацією допомоги.

30 березня Джолі відвідала шпиталь Pediatrico Bambino Gesu у Римі, де перебували діти-біженці з України.

Рівно за місяць, 30 квітня, акторка приїхала до Львова.

Спершу знаменитість заскочили в одній з кав'ярень міста. На відео, яке швидко поширилося Мережею, Джолі зображена у сірому светрі і штанях, з рюкзаком за спиною. Артистка усміхається і замовляє каву.

Нічого особливого. Просто Львів. Просто зайшла випити кави. Просто Анжеліна Джолі. Просто Україну підтримує весь світ Опубликовано Майей Підгородецькой Суббота, 30 апреля 2022 г.

Потім пані посол ООН у справах біженців відвідала львівський залізничний вокзал. Там акторка зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська та поспілкувалася з ними особисто. Зірка вислухала історії евакуйованих, які розповіли, що через терористичні дії Росії втратили все.

Анджеліна Джолі / Фото Наталки Волосацької/ТСН

Анджеліна Джолі / Фото Наталки Волосацької/ТСН

Анджеліна Джолі / t.me/UkrzalInfo

На вулиці грали українські пісні. Зокрема, хіт гурту "ВВ" – "Весна".

Крім того, Джолі завітала до вокзальних волонтерів, психологів та лікарів. Зірка висловила їм подяку.

"Ви віддаєте багато задля того, щоб допомогти людям з їхніми емоціями. Це дуже травматично для дітей. Але знати, що є хтось, кому не байдуже і хто готовий вислухати – показує цим дітям, що їхні життя мають значення", – поділилася зірка.

Також зірка провідала у лікарні дітей, які постраждали від ракетного удару військових РФ по вокзалу у Краматорську. Як поділився голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, Анджеліну дуже розчулили їхні розповіді.

Цього дня пані посол ще й відвідала школу-інтернат, де поспілкувалася та сфотографувалася з вихованцями.

Зі свого боку, колишній народний депутат та журналіст Сергій Лещенко заявив, що він особисто займався організацією приїзду Джолі до Львова. Про це він написав у своєму Telegram, зазначивши, що це вкрай унікальна подорож.

"Як особа, яка безпосередньо займалася її приїздом до України, можу назвати цю подорож унікальною. Перепрошую, що без подробиць", – прокоментував він.

Анджеліна Джолі / t.me/LeshchenkoS

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