Анекдот дня: Путін заявив, що у війні в Україні Росія нічого не втратила

Диктатор Кремля Володимир Путін переконаний, що Росія, напавши повномасштабно на Україну, нічого не втратила у війні, хоча насправді їхні втрати перевищили 50 тисяч.

Володимир Путін заявив, що його окупаційна армія нібито "ще нічого не починала" в Україні, а розпочавши війну, він, мовляв, зміцнив суверенітет РФ.

Таке Путін заявив на пленарному засіданні Східного економічного форуму у Владивостоку 7 вересня, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

"Ми нічого не втратили. І нічого не втратимо. Головне придбання – зміцнення нашого суверенітету. Так, відбувається певна поляризація, але я вважаю, і у світі, і всередині країни це лише на користь. Тому що все непотрібне, шкідливе і все, що нам заважає йти вперед, буде відкинуто, ми набиратимемо обертів, темпів розвитку, тому що сучасний розвиток може бути заснований лише на суверенітеті. Усі наші кроки в цьому напрямку спрямовані на зміцнення суверенітету", - видав Путін.

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Крім того, диктатор РФ повторив свою брехливу заяву, що російська окупаційна армія нібито "нічого ще не розпочинала" в Україні.

Він також продовжив свої пропагандистські наративи, заявивши, що ухвалив рішення про початок повномасштабної війни проти України "свідомо", відповівши "дзеркально", щоб "допомогти людям, які мешкають на Донбасі".

"А друге та найголовніше. Хочу наголосити на цьому ще раз. Це часто звучить. Ми нічого не розпочали з погляду воєнних дій, а намагаємося лише закінчити", - висловився диктатор.

Тим часом бойові втрати серед особового складу армії РФ становлять щонайменше 50 610 осіб. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, американський генерал назвав термін, коли Україна поверне Крим.

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