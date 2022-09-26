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Для чого РФ хоче приєднати українські території: експерт пояснив

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Для чого РФ хоче приєднати українські території: експерт пояснив

Фото: Associated Press

Російська Федерація формально може приєднати українські території до свого складу як привід для застосування зброї масового ураження.

Всі цивілізовані країни світу розуміють, що псевдореферендум, який окупанти намагаються провести на тимчасово захоплених територіях, нічого не дасть.

Про це в рамках інформаційного марафону повідомив головний редактор Defense Express Олег Катков.

“Російська Федерація формально може приєднати українські території до свого складу як привід для застосування зброї масового ураження. Але це намагання, напевно, виграти час, залякати, показати зброю. Будемо сподіватися, що до цього не дійде. На мій погляд, анексія територій нічого не змінить”, - наголосив Олег Катков.

Нагадаємо, що росіяни намагаються окупувати всю територію Донецької області та зірвати наступ ЗСУ.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
6541
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