"Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила": Зеленський назвав мету уряду

За словами глави держави, перемога України над Росією важлива не лише для справедливості.

Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресорка повинна бути покарана за тероризм.

Про це президент України Володимир Зеленський наголосив у зверненні 8 серпня.

"Після цієї російської війни проти України не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту. (...) Тільки очевидний програш агресора, втрата ним усього захопленого та його міжнародно-правова відповідальність за агресію є запобіжниками проти будь-якої нової війни", - додав він.

Зеленський нагадав про наслідки російської війни проти Грузії.

"Багато розмов про передумови тієї війни, про її наслідки. Про те, як тогорічна відмова надати Україні та Грузії План дій щодо членства в НАТО збільшила зухвалість російського керівництва. Але все ж таки тодішня війна ще не стала історією, не відійшла повністю в минуле. Тому говорити потрібно не стільки про те, що було, а про те, що можна зробити", - зазначив Зеленський.

За його словами, українські дипломати працюють над посиленням міжнародно-правової відповідальності РФ.

"Захищаючи нашу державу, ми автоматично захищаємо всіх, кому вже загрожувала чи ще може загрожувати держава-терористка", - додав Зеленський.

Він також наголосив на тому, що найбільший внесок зараз роблять наші військові.

"Всі українські герої, які ламають на полі бою російську терористичну машину", - зазначив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський різко засудив можливе проведення референдумів на окупованих територіях. Він наголосив, що якщо це станеться, то про переговори між росією та Україною можна забути.

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