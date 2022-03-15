Анкара домовилася із Москвою евакуювати з Маріуполя громадян Туреччини, які ховаються в Мечеті

У Маріуполі на території мечеті ховаються близько 80 громадян Туреччини.
Евакуювати з Маріуполя найближчим часом можуть громадян Туреччини. Такої домовленості досяг міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у телефонній розмові з російським колегою Сергієм Лавровим.
Про це повідомляє The Guardian.
Попередньо, евакуювати громадян Туреччини з Маріуполя можуть у вівторок або середу. За попередньою інформацією, в місті є щонайменше 80 громадян Туреччини. Вони ховаються від обстрілів в мечеті Султана Сулеймана.
"Створюються умови для евакуації наших громадян з Маріуполя. Ми очікуємо хороших новин сьогодні або завтра", - заявив Мевлют Чавушоглу.
Зазначається, що від початку війни вдалося евакуювати з України приблизно 14 800 громадян Туреччини.
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