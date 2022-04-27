Анна Кошмал розповіла, хто з акторів "Сватів" підтримав її, коли почалася війна

Українська акторка Анна Кошмал, яка стала відомою завдяки серіалу "Свати", розповіла про підтримку своїх колег.
В Instagram-stories артиста розповіла, що небагато у кого з її колег за серіалом, більшість з яких проживають в РФ, з’явилося бажання підтримати її. Лише двоє акторів написали Анні. Артистку підтримали Олександр Феклістов, який зіграв роль Сан Санича Берковича, та Андрій Бірін, який зіграв нареченого Жені, англійця Джека.
"Це, напевно, найактуальніше питання за всі ці два місяці. Можу вам сказати, що мене дуже підтримав Андрій Бірін – мій наречений "сватовський". Він з першого дня зі своєю дружиною мене дуже підтримали. Звернення Олександра Феклістова ви бачили. Я його публікувала. А решта мовчать", - поділилася Анна.
Зазначимо, Олександр Феклістов раніше записав відозвернення до українців. У своєму зверненні артист висловив слова солідарності з українцями і наголосив, що росіяни відчувають величезний сором через те, що відбувається. Актор зазначив, що в Україні наразі відбуваються жахливі речі.
Нагадаємо, російські окупанти безжально руйнують все українське. Під час ракетного обстрілу у селі Горенка Київської області загарбники поцілили й у знаменитий будинок, де знімався серіал "Свати"
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