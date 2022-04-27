Анна Кошмал розповіла, хто з акторів "Сватів" підтримав її, коли почалася війна

Анна Кошмал розповіла, хто з акторів "Сватів" підтримав її, коли почалася війна

Українська акторка Анна Кошмал, яка стала відомою завдяки серіалу "Свати", розповіла про підтримку своїх колег.

В Instagram-stories артиста розповіла, що небагато у кого з її колег за серіалом, більшість з яких проживають в РФ, з’явилося бажання підтримати її. Лише двоє акторів написали Анні. Артистку підтримали Олександр Феклістов, який зіграв роль Сан Санича Берковича, та Андрій Бірін, який зіграв нареченого Жені, англійця Джека.

Андрій Бірін / instagram.com/birin

"Це, напевно, найактуальніше питання за всі ці два місяці. Можу вам сказати, що мене дуже підтримав Андрій Бірін – мій наречений "сватовський". Він з першого дня зі своєю дружиною мене дуже підтримали. Звернення Олександра Феклістова ви бачили. Я його публікувала. А решта мовчать", - поділилася Анна.

Зазначимо, Олександр Феклістов раніше записав відозвернення до українців. У своєму зверненні артист висловив слова солідарності з українцями і наголосив, що росіяни відчувають величезний сором через те, що відбувається. Актор зазначив, що в Україні наразі відбуваються жахливі речі.

Олександр Феклістов

Нагадаємо, російські окупанти безжально руйнують все українське. Під час ракетного обстрілу у селі Горенка Київської області загарбники поцілили й у знаменитий будинок, де знімався серіал "Свати"

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