Аномальні події, які слід приборкати: Резніков висловився про загострення на Донбасі

Аномальні події, які слід приборкати: Резніков висловився про загострення на Донбасі

Окупанти значно збільшили кількість обстрілів.

Масові обстріли на Донбасі, які спостерігають протягом останніх днів, суттєво відрізняються від тих, які були на початку року.

Про це під час виступу у парламенті 18 лютого сказав міністр оборони Олексій Резніков.

"Вчора (17 лютого - Ред.) були зафіксовані аномальні події, які помітно відрізняються від того, що було від початку року і наше завдання приборкати цю аномалію, щоб вона не стала прологом для ескалації", - зазначив Резніков.

За його словами, однією з причин спровокованих Росією обстрілів стало засідання Радбезу ООН, яке відбулося напередодні. Очільник Міноборони називає це "традиційною тактикою російської сторони".

"Завжди перед засіданням ТКГ, зустрічами "нормандського формату", перед будь-якими важливими міжнародними подіями, які стосуються російсько-української війни влаштовуються якісь інциденти, щоб сформувати тло, яке російська сторона вважає вигідним", - наголосив він.

Міністр оборони наголосив, що від 1 січня до 16 лютого по лінії дотику з боку тимчасово окупованих Росією територій було зафіксовано 107 обстрілів позицій ООС.

"Зазвичай фіксувалося від двох до п'яти порушень на добу. Були періоди по кілька днів, коли не фіксувалося жодного обстрілу. Натомість за минулу добу, 17 лютого, ворог здійснив 60 обстрілів, з яких 43 з забороненої зброї", - зауважив Резніков.

Як повідомлялося, від ранку 17 лютого незаконні збройні формування гатили зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Зокрема вони обстріляли дитсадок у Станиці Луганській, ліцей, залізницю. У результаті обстрілів окупантів поранені українські військові та цивільні.

Читайте також: