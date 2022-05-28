Анонси окупантів про "компенсацію" за зруйноване житло у Маріуполі виявились лише обіцянками

Анонси окупантів про "компенсацію" за зруйноване житло у Маріуполі виявились лише обіцянками

Обіцянки російських окупантів залишаються лише обіцянками.

"Міністерство будівництва" так званої "ДНР" оприлюднило роз'яснення щодо отримання "компенсацій" за зруйноване житло у Маріуполі. Втім, реальність виявилася не такою радісною, як обіцянки.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Аби отримати обіцяну допомогу нової "влади", люди мають надати оригінали документів, які підтверджують право власності. Втім, багатьох маріупольців ці документи або згоріли або залишились під завалами зруйнованих будинків.

"Для отримання компенсації від РФ власники зруйнованого житла в Маріуполі мають подати оригінали документів, що підтверджують право власності. Не складно здогадатись, що всі документи в людей перетворились на попіл або назавжди заховані під завалами", - повідомив він.

Більше того, отримати копії зазначених документів або виписки з реєстрів люди також не можуть. Марупольці почали писати скарги в окупаційну адміністрацію. Натомість там їм такі дї пояснюють просто: це рішення Росії.

"Приймальні пушиліна (той самий бік, куди кивають маріупольські колаборанти) в свою чергу теж пожимають плечима і кажуть, що це рішення росії. Коло замкнулось. В підсумку, лише Росія знов в прибутку: отримавши тисячі сфабрикованих, але власноруч заповнених свідчень", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, тимчасово захопленому Маріуполі російські загарбники не можуть відновити водопостачання. Тому окупанти встановили у місті мобільні душові.

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