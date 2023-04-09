Анонсований контрнаступ ЗСУ уже почався: полковник української армії вказав на перші ознаки

На думку Світана, що зараз завдання ЗСУ - ураження аеродромів, авіаційної техніки, систем управління, командних пунктів та паливоприймачів.

Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що на початку контрнаступу української армії будуть знищуватись великі військові бази окупантів і частково ці заходи вже були зроблені цього тижня.

Таку думку експерт висловив проєкту "Орестократія".

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Він припускає, що саме на початок контрнаступних дій натякав президент Володимир Зеленський, виступаючи в Чернігові, анонсувававши тиждень гарних новин.

"Завжди наступальні дії починаються зі знищення найдальших засобів Росії, а потім йдуть ближче і ближче до фронту. Тобто десь місяць ми працюватимемо, пропалюючи шляхи постачання та бази противника на Запорізькому, Херсонському напрямку та в Криму", – вважає експерт.

На думку Світана, що зараз завдання ЗСУ - ураження аеродромів, авіаційної техніки, систем управління, командних пунктів та паливоприймачів противника. Він наголосив, що найоптимальніший варіант – починати завжди з палива.

"Біля будь-якого аеродрому є певні бочки з авіаційним гасом або паливоприймачі, які в принципі, якщо підпалити, то добре горять. Це такі боєприпаси недалеко від аеродрому, іноді складуються в районі різних зерносховищ і птахофабрик, які виконують таку ще військову функцію", – розповів він.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

Під час контрнаступу ЗСУ під удар можуть потрапити 5 областей РФ: Брянська, Курська, Бєлгородська, Воронезька та Ростовська. Про це розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан. За його словами, українські військові час майбутнього контрнаступу можуть завдавати ударів по військових об'єктах, зокрема на території Росії.

Тим часом у пропагандистів паніка через контрнаступ ЗСУ, який офіційно ще не почався. Головна пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва, яка хотіла взяти "Київ за три дні", в істериці на тлі інформації про майбутній контрнаступ.

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