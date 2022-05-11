Anonymous зламали російський відеохостинг RuTube та заявили, що він зник назавжди

Anonymous зламали російський відеохостинг RuTube та заявили, що він зник назавжди

Хакери з Anonymous зламали російський відеохостинг RuTube та заявили, що він зник назавжди.

Хакери зазначили, що майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії RuTube зникли назавжди.

Про це Anonymous повідомляють у соціальних мережах.

"Anonymous зламали російську відеоплатформу RuTube. Майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії та 90% резервної копії та кластера для відновлення баз даних серйозно постраждали, що означає, що RuTube, ймовірно, зник назавжди", – йдеться у повідомленні.

JUST IN: #Anonymous hacked Russia’s video platform ‘RuTube’



Nearly 75% of the databases and infrastructure of the main version and 90% of the backup and cluster to restore the databases have been severely affected, that means #RuTube is probably GONE FOREVER. #OpRussia pic.twitter.com/0NFzWGmP9u — Anonymous TV (@YourAnonTV) May 10, 2022