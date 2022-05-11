Хакери з Anonymous зламали російський відеохостинг RuTube та заявили, що він зник назавжди.
Хакери зазначили, що майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії RuTube зникли назавжди.
Про це Anonymous повідомляють у соціальних мережах.
"Anonymous зламали російську відеоплатформу RuTube. Майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії та 90% резервної копії та кластера для відновлення баз даних серйозно постраждали, що означає, що RuTube, ймовірно, зник назавжди", – йдеться у повідомленні.
JUST IN: #Anonymous hacked Russia’s video platform ‘RuTube’— Anonymous TV (@YourAnonTV) May 10, 2022
Nearly 75% of the databases and infrastructure of the main version and 90% of the backup and cluster to restore the databases have been severely affected, that means #RuTube is probably GONE FOREVER. #OpRussia pic.twitter.com/0NFzWGmP9u
Водночас у Росії заявляють, що вони працюють над відновленням відеохостингу країни-окупантки.
Нагадаємо, російський відеохостинг RuTube "все". Через масштабну хакерську атаку він не працює вже другу добу, а його власники навіть заговорили українською. За даними росЗМІ, сайт відновленню не підлягає.
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