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Anonymous зламали російський відеохостинг RuTube та заявили, що він зник назавжди

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Anonymous зламали російський відеохостинг RuTube та заявили, що він зник назавжди

Хакери з Anonymous зламали російський відеохостинг RuTube та заявили, що він зник назавжди.

Хакери зазначили, що майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії RuTube зникли назавжди.

Про це Anonymous повідомляють у соціальних мережах. 

"Anonymous зламали російську відеоплатформу RuTube. Майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії та 90% резервної копії та кластера для відновлення баз даних серйозно постраждали, що означає, що RuTube, ймовірно, зник назавжди", – йдеться у повідомленні.

Водночас у Росії заявляють, що вони працюють над відновленням відеохостингу країни-окупантки. 

Нагадаємо, російський відеохостинг RuTube "все". Через масштабну хакерську атаку він не працює вже другу добу, а його власники навіть заговорили українською. За даними росЗМІ, сайт відновленню не підлягає.

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