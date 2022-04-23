Anonymous "злили" 600 тисяч листів найбільшого постачальника енергокомплексу Росії

Угруповання хакерів Anonymous отримало доступ до даних стратегічної з економічної точки зору структури в Росії.

Цього разу йдеться про крупного виробника гідравлічного інструменту, що спеціалізується в нафтогазовій, енергетичній та будівній промисловості.

Про це йдеться у Twitter.

“Anonymous зламали 645 тисяч електронних листів (432 ГБ) від Enerpred, найбільшого виробника гідравлічного інструменту в Росії та СНД, що спеціалізується в енергетичній, нафтохімічній, вугільній, газовій та будівельній промисловості», - йдеться в повідомленні хакерів.

Раніше стало відомо, що хакери з Anonymous зламали сайт ВДТРК (Всеросійська державна телерадіокомпанія). Головний телеканал цієї компанії - "Россия-1", на якому працюють пропагандисти Соловйов, Скабєєва та Попов.

Крім того, хакерське угруповання Anonymous заявило про злам компанії Marathon Group, яка належить зятю міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, Олександру Винокурову.

Хакери повстали проти Путіна і почали персональну війну

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