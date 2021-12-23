"Аншлаг, збирають усіх": Росія активно вербує найманців для відправлення в ОРДЛО — Reuters

За однією з версій, РФ збирає сили на окупованому Донбасі для диверсійної діяльності, спрямованої на підрив стабільності в Україні.

Протягом останніх тижнів Росія відправляє своїх найманців на схід України, щоб посилити позиції бойовиків у боротьбі проти українських військових.

Про це інформує Reuters.

Чотири співрозмовники видання розповіли, що рекрутери пропонували їм відправитися на Донбас воювати за бойовиків. Усі четверо відмовилися назвати імена, побоюючись за свою безпеку. Двоє з сказали, що погодилися; третій сказав, що відмовився, а четвертий не захотів відповідати на це питання.

"Тут аншлаг. Збирають усіх з бойовим досвідом", — сказав один із завербованих.

Також читайте ЄС офіційно ввів санкції проти ПВК "Вагнера": хто потрапив до списку

Бойовик розповів, що раніше воював в Україні та Сирії за групи, чиї операції були тісно пов'язані зі стратегічними інтересами Росії. Він повідомив, що планує приєднатися до лав терористів, перетнувши неконтрольовану Україною ділянку кордону на Луганщині.

Інший контрактник, який брав участь у російських операціях за кордоном і вже прибув на Схід України, повідомив, що розгортання сил бойовиків начебто відбувається в оборонних цілях. Інше джерело повідомило журналістам, що метою розгортання сил РФ на окупованому Донбасі є диверсійна діяльність для підриву стабільності в Україні.

Видання звертає увагу на обман РФ, яка запевняла, що Кремль не має нічого спільного з приватними російськими військовими компаніями.

Нагадаємо, що Росія стягнула до кордонів з Україною майже 52 батальйонно-тактичні групи.

Читайте также:

Чи буде війна: чому Путін, шантажуючи Байдена, марить захопленням України

Лавров звинувачує Україну в загостренні конфлікту на кордоні й погрожує дати військову відповідь на "провокації"

Смартфони і авіазапчастини: США "вдарять" по РФ експортними обмеженнями у разі вторгнення до України