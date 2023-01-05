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“Антикремлівська коаліція вже існує”: Резніков розповів, скільки держав готові підтримувати Україну до кінця війни

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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“Антикремлівська коаліція вже існує”: Резніков розповів, скільки держав готові підтримувати Україну до кінця війни

Фото: ТСН.ua

Справжнім проривом у протистоянні російській агресії було створення з ініціативи США так званого формату “Рамштайн”.

Міністр оборони України Олексій Резніков відзначив еволюцію, яка відбулася у ставленні світових держав до Росії, і заявив, що понад пів сотні країн уже входять до “антикремлівської коаліції”.

Про це він сказав в інтерв'ю в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

“Це дуже цікава така була еволюція, хоча з точки зору термінів - це революція. Я бачив, як почалося лідерство і активна підтримка з боку США, Великої Британії, країн Балтії та Польщі — це був перший такий "кістяк" країн, які, попри все, почали нас підтримувати без жодних страхів”, - зазначив Резніков.

Однак, за його словами, справжнім проривом було створення з ініціативи США так званого формату “Рамштайн” -  серії дипломатичних самітів міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбуваються з метою синхронізації та прискорення надання військової допомоги Україні для протистояння російській агресії.

"Там сьогодні понад 50 країн. Це більше, ніж у НАТО. Це означає, що антикремлівська коаліція вже є. Це ознака, що світ змінився”, - стверджує міністр оборони.

За його словами, в розмовах із ним міністри оборони інших країн все сміливіше запевняють, що будуть з Україною до кінця цієї війни, а кінцем війни вони називають нашу перемогу.

Нагадаємо, на тлі атак Росії ракетами і безпілотниками по критичній інфраструктурі України президент США та німецький канцлер домовилися підтримувати нагальні потреби української протиповітряної оборони.

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Дата публікації
Перегляди
506
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