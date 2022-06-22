Антиросійські санкції шкодять і самому Євросоюзу: чи зважаться лідери на сьомий пакет обмежень

Антиросійські санкції шкодять і самому Євросоюзу: чи зважаться лідери на сьомий пакет обмежень

Міністри ЄС з'їдуться до Брюсселя наприкінці тижня й планують офіційно погодити кандидатство в члени ЄС для України та Молдови, а також обговорюватимуть і подальший тиск санкціями на Росію.

На вулиці 23 градуси, а в Євросоюзі думають, як грітись узимку, ця зима може стати справжнім викликом для континенту. А все через російське вторгнення в Україну, що підштовхнуло ЄС до безпрецедентних проти Москви санкцій, зазначає кореспондентка "Радіо Свобода" в Брюсселі Зоряна Степаненко для ТСН.

Тут відмовляються від російського вугілля, нафти, і хочуть позбутися залежності від тамтешнього газу - Росія, скорочуючи сюди поставки, остаточно втратила репутацію надійного постачальника.

Президентка Єврокомісії в інтерв’ю іспанському виданню розповіла, є домовленості про поставки газу зі США, Ізраїлю, Алжиру, Азербайджану. Нагадала про довгострокові плани перейти на відновлювальні джерела енергії, та економити - пропонує вже. Каже, якщо знизити середню температуру опалення, або провітрювання у Європі на два градуси, можна замінити весь газ, що надходить сюди «Північним потоком». У Брюсселі визнають: антиросійські санкції шкодять і самому Євросоюзу, однак пом’якшувати їх не збираються.

«ЄС завжди був дуже чіткий щодо того, що свобода варта того, щоб витримати трохи болю в Європі, аби підтримати українців у досягненні їхньої мети - відновлення територіальної цілісності та суверенітету. Єдина річ, здатна змінити мислення ЄС щодо санкцій, - це факт, що Росія виведе своїй війська з України», - каже речник Єврокомісії Ерік Мамер.

Вплив санкцій на ЄС - чималий, однак іще більше - вони шкодять Росії, зауважують у Брюсселі. Те, що ефект від обмежень є, підтвердили сьогодні й у Берліні. Канцлер обіцяє, Німеччина тиснутиме на агресорку й далі, попри ціну, що платить за це. «Очевидно, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну, також зброєю. І ми будемо робити це доти, доки Україна потребуватиме нашої підтримки», - заявив Шольц.

Продовжить озброювати Україну й Лондон. А проти Росії - запроваджуватиме подальші санкції, доки не побачить, що агресорка повністю відводить свої війська з території суверенної держави, сказала сьогодні глава британської дипломатії. Коли чекати на оголошення про нові удари по російській економіці, Ліз Трасс не поточнює. Не готові презентувати їх поки і в Євросоюзі. «Ми продовжуватимемо працювати таким чином, щоб чинити подальший тиск. Аби мати ефект у Росії й водночас, не такий сильний, у Євросоюзі, тому що санкції проти Росії, звісно, не направлені проти європейських громадян. І ми намагаємося заручитися підтримкою всіх держав-членів. Тому я не маю можливості сказати, коли можна буде зробити новий крок», - каже єврокомісар із питань юстиції і верховенства права Дідьє Рейндерс.

Про те, що чітких планів щодо подальших санкцій у Брюсселі немає, свідчить і чернетка підсумкової декларації саміту лідерів, запланованого на цей тиждень. Вони опинилася в розпорядженні "Радіо Свобода", й там жодної згадки про підготовку наступного, сьомого пакету санкцій.

Водночас пропозиції, що туди включити, надходять. Агенство «Рейтер», посилаючись на свої джерела, пише: Данія - хоче накласти обмеження на золото - важливий актив російського Центробанку. Йдеться про експорт золота до Росії, імпорт звідти чи обох напрямків одночасно - не поточнюється.

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