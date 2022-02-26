"Антивоєнна коаліція діє". Зеленський відзначив підтримку західних партнерів у протидії вторгненню РФ

Президент також зазначив, що майже всі країни згодні відключити Росію від міжнародної платіжної системи.

Президент України Володимир Зеленський зазначив дієвість антивоєнної коаліції партнерів України у протидії російської агресії та вторгненню російських окупантів.

Про це він сказав у своєму зверненні 26 лютого.

"Антивоєнна коаліція дія, в Україну йде оборонна зброя та обладнання. Вже маємо майже повну підтримку Європейського союза щодо відключення Росії від SWIFT", - сказав Зеленський.

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