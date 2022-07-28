"Антонівський міст весь у дірах, не проїде навіть КамАЗ": окупант РФ обурений брехнею пропагандистів

Російський окупант, який зараз воює в Херсоні, записав відеозвернення, у якому розповів про складну ситуації та брехню кремлівських пропагандистів.

Солдат не називає свого імені, він лише сказав, що є рядовим 126-ї окремої гвардійської бригадної берегової оборони. Це - військова частина 12676, Перевальне, АР Крим.

Відповідне відео із зверненням окупанта опублікували в одному з кримських пабліків.

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На відеокадрах російський загарбник обурений брехнею пропагандистів, які говорять, що Антонівський міст є працездатним. Насправді він, як стверджує окупант, "весь у дірах, не витримає навіть КамАЗ".

"Становище дійсно важке – те, що кажуть, що Антонівський міст працездатний і раптом чого через нього будемо йти, це все брехня. Я бачу на власні очі, що міст уже весь у дірах, не витримає навіть КамАЗ. А нам у цей час кажуть: "Стійте на позиціях, ситуація під контролем". На тій стороні річки стоять чеченці, бачив їхній табір, нам не дадуть вийти, нас кинули", – поскаржився окупант.

Нагадаємо, пізно ввечері 26 липня ЗСУ уразили Антонівський міст, щоб відрізати окупантів від постачання зброї та підмоги у випадку контрнаступу на Херсон. Місцеві "гауляйтери" заперечують наявність критичних уражень мосту, проте вже заборонили пересування по ньому. За даними місцевих телеграм-каналів, окупанти уже почали зводити понтонні переправи.

Антонівський міст встояв, однак рашисти не зможуть возити техніку через переправу

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