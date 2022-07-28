Антонівський міст "втомився": у Херсоні окупанти викрали теплохід для переправлення через Дніпро

У захопленому Херсоні російські війська викрали пасажирський теплохід, який був пришвартований на Карантинному острові.

Загарбники використовують судно для переправлення через річку Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту. Очевидно, все тому, що міст вже непридатний для користування.

Про це поліція Херсонської області повідомила в Мережі 28 липня.

Окрім того, через ворожі обстріли в Херсонській області загинули сім людей, ще шестеро зазнали поранень. Внаслідок ракетних атак пошкоджені та зруйновані будинки у чотирьох населених пунктах.

Внаслідок ракетних обстрілів Білогірки та Андріївки з боку окупантів загинули п'ятеро людей. У селищах Архангельське та Високопілля через вибухи артснарядів на власних подвір’ях загинули двоє місцевих жителів.

Шестеро людей отримали поранення через артобстріл російськими військами сіл Осокорівка, Рівнопілля та Іванівка Бериславського району. Наразі постраждалі перебувають у криворізькій лікарні.

Також у трьох селах Бериславського району загарбники викрали авто цивільних "ВАЗ-2106", "Фольксваген Бора"та вантажівки "ГАЗ-3307", "ГАЗ-53".

За цими фактами поліція відкрила кримінальні провадження.

Нагадаємо, російські війська фактично перебувають у блокаді на правому березі Херсонщини. Вони не можуть передислоковувати та перекидати техніку й особовий склад.

Тут починається дорога до Криму — як руйнація Антонівського моста зіпсувала плани окупантів

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