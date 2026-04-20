Антибалістична європейська система: Зеленський запропонував партнерам нову концепцію ППО

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність створення власної антибалістичної системи протиповітряної оборони.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю, яке транслював телемарафон «Єдині новини».

За його словами, Україна разом із європейськими партнерами має працювати над формуванням спільної системи захисту від балістичних загроз.

«Я вважаю, що у нас повинна бути антибалістична європейська система», — зазначив Зеленський.

Президент додав, що українським компаніям уже поставлено завдання розробити власні рішення у цій сфері.

«У нас має бути мета — за рік зробити свою антибалістичну систему», — підкреслив він.

Глава держави наголосив, що це дозволить Україні зменшити залежність від іноземних комплексів, зокрема Patriot, і посилити власну обороноздатність.

Раніше ми розповідали, що українська розробка РЕБ «Ліма» стала справжнім «невидимим щитом» проти найдорожчих російських ракет «Кинджал». Лише за перші три місяці 2026 року комплекс знешкодив 26 таких ракет, а загалом від початку експлуатації — 58 одиниць.

Також нагадаємо, що в Україні запрацював елемент приватної системи протиповітряної оборони, яка використовує дистанційно керовані кулемети для боротьби з дронами.

Раніше Міноборони України повідомило, що Швеція передасть Україні сучасні потужні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2. Вони призначені для ефективної боротьби з безпілотниками типу «Шахед» та іншими повітряними загрозами.

Крім того, Україна та Німеччина домовилися про новий масштабний пакет оборонної співпраці на суму 4 млрд євро, який передбачає посилення ППО, розвиток далекобійних спроможностей і спільне виробництво дронів.